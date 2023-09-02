Стрельба в Ханкенди 28 августа возле «резиденции» главы карабахских сепаратистов Араика Арутюняна была организована Кремлем, сообщил haqqin.az армянский блогер Роман Багдасарян.

«Стрельбу в «администрации» Араика организовала Москва, но реализовали ее руками армян. После этого Араик и подал в «отставку». Это было своеобразное предупреждение ему, так как Арутюнян выступал за открытие агдамской дороги.

А россияне категорически против открытия дорог из Карабаха в Армению, так как хотят уменьшить население Карабаха, а главной целью является увеличение протестной массы в Армении путем переселившихся туда армян и расшатывание ситуации в стране для устранения неудобного для них (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна», - заявил Багдасарян.