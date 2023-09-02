Президент Кыргызстана рассказал о своих сверхспособностях

Выступая на открытии президентского лицея "Акылман" в Чолпон-Ате, Жапаров пояснил, как к нему пришло решение о строительстве данного учебного заведения.

"Мы собираемся готовить с фундамента. Только тогда мы подготовим кадры, которые смогут предсказать будущее Кыргызстана на столетие вперед и определить его будущее. Это очень важно для будущего нашей страны.

Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона: предвидеть на 20-30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются.

Должно быть, это чувство было дано мне богом. На самом деле, у каждого есть такое предчувствие. Можно предсказывать будущее, видя ситуацию, которая происходит в настоящем", - сообщил президент.