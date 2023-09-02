Азербайджан может выдворить Би-Би-Си

В последнее время телеканал BBC, в том числе и азербайджанская служба этого средства массовой информации, транслирует необъективные материалы и делает тенденциозные заявления об отношениях между Азербайджаном и Арменией. В однобокой форме освещается и текущая ситуация в зоне проживания армян в Карабах ском экономическом регионе Азербайджан. Об этом говорится в заявлении Совета прессы.

«Одностороннее и искажающее отношение телеканала BBC к мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, к вопросам, связанным с отправкой продуктов питания для карабахских армян, неприемлемо. Оно является попыткой запутать мировое сообщество и сформировать у него неверное мнение.

Неприемлемая деятельность BBC нормализует угрозу территориальной целостности и суверенитету государств, превращает ее в норму и создает крайне опасный прецедент для различных регионов мира», - отмечается в сообщении.

В Совете прессы выразили сожаление, что известный в мире и считающийся образцом в области журналистской этики орган СМИ «превратился в инструмент авантюристической политики».

«Выражая мнение медиасообщества нашей страны, а также интересы нашего народа в целом, Совет прессы приходит к выводу, что нынешний подход ВВС к реалиям независимого Азербайджана нежелателен. Либо эта организация должна научиться уважать территориальную целостность и суверенитет нашей страны, принеся извинения и доказав свои искренние намерения на деле, либо ее деятельность в Азербайджане должна быть приостановлена, а лицензия отозвана», - подытожили в госструктуре.