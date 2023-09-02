Леонид Швец, автор haqqin.az 13:43

Понадобилось всего 24 часа после публикации в «Независимой газете» статьи историка и политолога Валерия Гарбузова, чтобы уволить его с должности директора Института США и Канады Российской академии наук. Вся эта история примечательна по нескольким моментам. Но для того, чтобы их перечислить, необходимо в общих чертах ознакомиться с этой во всех смыслах замечательной работой.

Начинает ее ученый с размышлений о том, что «заряд внешнеполитического экспансионизма не покидал Россию никогда», и иллюстрирует этот тезис многочисленными примерами из истории. При этом российская власть, обосновывая свою экспансионистскую политику, часто основывала ее на ложной картине мира. Насколько ложной, показывает официальный советский миф о загнивающем Западе и грядущей победе коммунизма. «Сегодня на волне антизападных настроений в атмосфере псевдопатриотического безумства, охватившего регулярно слушающее «старые песни о главном» население России, которое с поразительной легкостью, наивно и бездумно воспринимает тезисы тотальной государственной пропаганды, создаются новые мифы, а вместе с ними формируется и современное утопическое сознание. Эти мифы распространяются денно и нощно посредством нового поколения хорошо проплаченных профессиональных политических манипуляторов и участников многочисленных телевизионных ток-шоу», - пишет Гарбузов. «В условиях ползучей реставрации сталинизма их усилиями внедряются новые догмы: о кризисе глобализации и всего «англо-саксонского» мира…, о новой антиколониальной революции…, об утрате американского доминирования…, о великой мировой антиамериканской революции, в целом об упадке Запада…»

Несколькими штрихами показывая, насколько утопичны представления о кризисе Запада, ученый заключает: «Любые попытки сколачивания новой антиамериканской коалиции в глобальных масштабах (упорно предпринимаемые сегодня российскими властями, охваченными стремлением «вернуть утраченное») вряд ли приведут к успеху. Интересы большинства государств мира слишком уж интегрированы в американские, формируя стратегическую взаимозависимость между ними и сдерживая тем самым любой агрессивный антиамериканизм». Мотивацию российских властей, играющих в эти опасные игры, Валерий Гарбузов раскрывает одним предложением: «Цель всего этого вполне очевидна – погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой, нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом». И забивает последние гвозди: «В условиях информационного века, замещая реалии иллюзиями, Россия словно застыла в прошлом, все еще уповая на царя-батюшку или иную твердую руку верховной власти, пытаясь при этом безуспешно вернуть себе былое величие, утраченные владения и мировое влияние… Многие сегодня склонны, по словам знатока самодержавно-бюрократической реальности М.Е. Салтыкова-Щедрина, путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».