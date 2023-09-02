Чингиз Абдуллаев: Писатель не должен платить...

Писатель не должен платить за издание своей книги, он должен получать гонорар, заявил в ходе панельной сессии на Форуме азербайджанского языка и литературы первый секретарь Союза писателей Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

По его словам, в Азербайджане писатель пишет книгу, ищет финансовые средства на ее издание, а затем еще должен заниматься вопросами ее продажи.

«Это неправильно, должен быть фонд, занимающийся такими вопросами», - добавил Абдуллаев.

Он добавил, что книги азербайджанских писателей должны больше продаваться за рубежом.