У Орбана заявили, что Россия не угрожает Европе

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на встрече со студентами летнего университета в Вайте заявил, что для установления прочного мира Запад должен предоставить гарантии безопасности России, сообщает издание MTI.

По мнению Гуйяша, для прочного мира «западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но определенно не членство в НАТО украинцам», а в долгосрочной перспективе - размещение миротворцев.

Отвечая на вопрос о российско-украинской войне, глава канцелярии венгерского премьера заявил, что у Украины нет реального шанса вернуть себе оккупированные территории и что «также очевидно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы».