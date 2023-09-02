Арабы бьют по курдам, американцы теснят иранцев, россияне стирают всех остальных бардак и ералаш
В провинции Дейр эз-Зор вспыхнуло восстание местных арабских племен против боевиков YPG/PKK (сирийского ответвление террористической организации Рабочей Партии Курдистана).
Нынешнюю ситуацию в Сирии можно охарактеризовать всего двумя словами – бардак и полный ералаш. Хотя, откровенно-то говоря, а когда там с начала гражданской войны было по-иному?
Статус-кво, которым так гордился режим Асада, на самом деле оказался гнилым орехом, гниль внутри которого активно забродила, и сейчас этот орех начинает потрескивать, грозя взорваться изнутри в любой момент.
Судите сами: местные арабы теснят силы СДС, состоящие преимущественно из курдов, в американской зоне оккупации. Американцы же тем временем наносят удары по иранцам в районе Абу-Кемаля. Лояльные к режиму Асада местные друзы фактически контролируют провинцию Сувейда, изгнав из нее представителей Дамаска. Российские воздушно-космические силы наносят удары по окрестностям Идлиба, где базируются протурецкие прокси. А израильтяне продолжают методично и успешно атаковать иранские объекты, расположенные на сирийской территории.
Арабское ополчение, собранное против курдов, ежедневно прирастает новыми отрядами. Племена Беггара, Бушабан, Тай, Букейир и Аль-Джубур объявили о поддержке племени аль-Акидат, которое и возглавило сопротивление YPG/PKK. К этому дню племенные силы захватили почти все поселения к востоку от Дейр-эз-Зора вдоль реки Евфрат до границы с Ираком.
Курдские боевики тоже не сидят сложа руки и начали наступление на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль. Представитель курдского командования Махмуд Хабиб ожидаемо заявил, что операция проводится в ответ на «просьбы» жителей провинции оградить их от «вооруженных банд наемников» и продолжится до восстановления безопасности и стабильности в регионе. То есть говорит заведомую ложь, поскольку в реальности все выглядит совершенно иначе. Ведь тоже племя аль-Акидат восстало в ответ на то, что курдские боевики вторглись к ним и начали «бороться с террористами», то есть попросту грабить мирных жителей, вынося из их магазинчиков и принадлежащих им домов все, что не приколочено. А то, что было приколочено – вырывали и тоже выносили. И это для YPG/PKK совершенно обычное поведение в отношении сирийских арабских племен.
Происходящее сейчас в Сирии позволяет сделать как минимум два важных вывода. Во-первых, режим Башара Асада не смог обеспечить статус-кво, который гарантировал бы населению соблюдение минимальных их прав. Во-вторых, что в нынешних условиях достигнутый некогда статус-кво совершенно нежизнеспособен. И должен быть пересмотрен. За что Тегеран и Москва, затратившие на его достижение немало сил и средств, а также военного и дипломатического ресурса, должны особо поблагодарить лично Башара Асада и правящий клан. Причем – персонально.
Что же до американцев и французов, патронирующих боевиков YPG/PKK на территории Сирии, то, вероятнее всего, нынешний арабо-курдский конфликт они будут тушить долларами. Попросту говоря – попытаются вручить некоторое количество чемоданов с «вечнозелеными» верхушке арабских племен, как это делалось раньше.
И попросят своих клиентов из YPG/PKK «орудовать потише», то есть не особо жестоко против местных племен. На какое-то время это, возможно, и снизит накал нынешних антикурдских выступлений. Но «на какое-то время» - здесь ключевое выражение. Поскольку курды в Дейр-эз-Зоре местными арабами воспринимаются как пришлые и как оккупанты.
В эту провинцию они пришли именно на американских штыках, поскольку в Вашингтоне были заинтересованы в том, чтобы у отрядов СДС, читай - боевиков YPG/PKK, была собственная экономическая база в виде нефтяных полей Дейр-эз-Зора. Курды все поняли правильно, а потому сейчас активно эксплуатируют нефтяные скважины, забирая выручку себе. А местные арабы, что вполне естественно, чувствуют себя обделенными и лишними на этом курдском «празднике жизни».
Но сирийские курды – «священная корова» для американцев, поскольку в Вашингтоне их рассматривают как важный инструмент давления, а выпади удобный случай и дестабилизации Турции. Поэтому не откажутся от их поддержки, а главное – не откажутся долларами заливать ошибки руководства YPG/PKK в отношении местного арабского населения.
Все это приводит к безрадостному выводу: шансы на то, что сирийские арабы на какое-то время успокоятся, есть. Как есть шанс и на то, что режиму Асада силовым путем удастся подавить недовольство друзов и алавитов. Но потом все вспыхнет по новому кругу и с новой силой. Из-за политического и экономического банкротства Дамаска и эгоизма внесирийских игроков страна в очередной раз беременна социальным взрывом. Его можно отсрочить, но совсем отменить при нынешних раскладах как внутри Сирии, так и вне ее не получится.