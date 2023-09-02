Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:19

В провинции Дейр эз-Зор вспыхнуло восстание местных арабских племен против боевиков YPG/PKK (сирийского ответвление террористической организации Рабочей Партии Курдистана). Нынешнюю ситуацию в Сирии можно охарактеризовать всего двумя словами – бардак и полный ералаш. Хотя, откровенно-то говоря, а когда там с начала гражданской войны было по-иному?

Статус-кво, которым так гордился режим Асада, на самом деле оказался гнилым орехом, гниль внутри которого активно забродила, и сейчас этот орех начинает потрескивать, грозя взорваться изнутри в любой момент. Судите сами: местные арабы теснят силы СДС, состоящие преимущественно из курдов, в американской зоне оккупации. Американцы же тем временем наносят удары по иранцам в районе Абу-Кемаля. Лояльные к режиму Асада местные друзы фактически контролируют провинцию Сувейда, изгнав из нее представителей Дамаска. Российские воздушно-космические силы наносят удары по окрестностям Идлиба, где базируются протурецкие прокси. А израильтяне продолжают методично и успешно атаковать иранские объекты, расположенные на сирийской территории. Арабское ополчение, собранное против курдов, ежедневно прирастает новыми отрядами. Племена Беггара, Бушабан, Тай, Букейир и Аль-Джубур объявили о поддержке племени аль-Акидат, которое и возглавило сопротивление YPG/PKK. К этому дню племенные силы захватили почти все поселения к востоку от Дейр-эз-Зора вдоль реки Евфрат до границы с Ираком.

Курдские боевики тоже не сидят сложа руки и начали наступление на города Эль-Бусейра и Эш-Шахиль. Представитель курдского командования Махмуд Хабиб ожидаемо заявил, что операция проводится в ответ на «просьбы» жителей провинции оградить их от «вооруженных банд наемников» и продолжится до восстановления безопасности и стабильности в регионе. То есть говорит заведомую ложь, поскольку в реальности все выглядит совершенно иначе. Ведь тоже племя аль-Акидат восстало в ответ на то, что курдские боевики вторглись к ним и начали «бороться с террористами», то есть попросту грабить мирных жителей, вынося из их магазинчиков и принадлежащих им домов все, что не приколочено. А то, что было приколочено – вырывали и тоже выносили. И это для YPG/PKK совершенно обычное поведение в отношении сирийских арабских племен. Происходящее сейчас в Сирии позволяет сделать как минимум два важных вывода. Во-первых, режим Башара Асада не смог обеспечить статус-кво, который гарантировал бы населению соблюдение минимальных их прав. Во-вторых, что в нынешних условиях достигнутый некогда статус-кво совершенно нежизнеспособен. И должен быть пересмотрен. За что Тегеран и Москва, затратившие на его достижение немало сил и средств, а также военного и дипломатического ресурса, должны особо поблагодарить лично Башара Асада и правящий клан. Причем – персонально. Что же до американцев и французов, патронирующих боевиков YPG/PKK на территории Сирии, то, вероятнее всего, нынешний арабо-курдский конфликт они будут тушить долларами. Попросту говоря – попытаются вручить некоторое количество чемоданов с «вечнозелеными» верхушке арабских племен, как это делалось раньше.