Молдова намерена модернизировать армию

Президент Молдовы Майя Санду в поздравлении по случаю Дня национальной армии страны рассказала о модернизации вооруженных сил с помощью внутренних ресурсов и «стратегических партнеров». Ее слова приводит портал Noi.md.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса», - сказала Санду.

Президент Молдовы подчеркнула, что служащие Национальной армии должны иметь современное оборудование и качественную подготовку для выполнения своих обязанностей.