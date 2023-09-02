Американский дипломат: «Эрдоган сбил российский самолет, а Путин ничего не сделал»

Чрезвычайный и полномочный посол США в России с 2011 по 2014 год Майкл Макфол, который достаточно хорошо знает президента России Владимира Путина, рассказал о слабостях российского президента.

«Есть несколько важных вещей, которые я хотел бы сказать о Путине и его храбрости.

На Западе существует предположение, что Путин - это такой мачо, которого нельзя загонять в угол, потому что ему нужно пространство. Некоторые говорят, что ему нужна украинская земля, чтобы закончить войну. Я совершенно с этим не согласен.

Путин не такой уж отчаянный, как о нем думают. На ум приходят несколько примеров, когда на него давили, однако вместо эскалации он отступал», - отметил он.

Так, Макфол напомнил поведение Путина во время июньского бунта «вагнеровцев». Сначала президент РФ жестко выступил по телевидению с призывом уничтожить мятежников, а уже через четыре часа вел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«То же самое с Эрдоганом несколько лет назад, когда турецкий президент предупредил Путина, чтобы тот прекратил перегонять в Сирию свои самолеты через турецкую территорию. И в конце концов ему это надоело, и он сбил один из этих самолетов.

Путин многое тогда наговорил, но в итоге ничего так и не сделал. На днях в Южной Африке состоялся саммит БРИКС. То, что Путин отправил туда Лаврова, а сам выступил онлайн – это свидетельствует о том, что он боится Международного уголовного суда», - добавил дипломат.

Макфол подчеркнул, что не стоит бояться Путина, можно смело бросать ему вызов и, в конце концов, прогонять его.

«Итак, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что больше всего он боится потери Крыма. Он боится переноса войны в Крым. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы в России легитимность его войны. Среди всего прочего его неспособность удержать Крым стала бы угрожающим следствием для его режима», - подытожил дипломат.