В России хотят мобилизовать 3 миллиона человек

В России существует идея мобилизовать три миллиона человек для войны с Украиной, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в интервью «Забайкалью».

«Вот говорят: «Давайте мобилизуем 3 миллиона», - сказал Гурулев, не уточнив, откуда именно поступило предложение.

По его мнению, реализовать такую инициативу будет сложно, поскольку призывников нужно обеспечить оружием, снаряжением, техникой, боеприпасами и другими средствами вооруженной борьбы: «Оборонно-промышленный комплекс одномоментно столько не даст».

В связи с этим, отметил Гурулев, российские власти решили пойти другим путем, сосредоточившись на наборе по контракту. Он добавил, что план предусматривает привлечение в армию 420 тысяч военнослужащих до конца года.