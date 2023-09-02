Эрдоган Путину поможет. Но как?! горячая тема
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган собираются встретиться в России 4 сентября в Сочи. Одной из главных тем их встречи станет возобновление «зерновой сделки».
В истории с расторгнутой сделкой шесть недель назад Москва допустила две грубые ошибки. Сначала подписалась под двумя совершенно разными документами, один из которых был составлен с участием турецкой стороны, а другой – с ООН. А затем, осознав, что все идет не так, как она рассчитывала, начала закатывать истерики и кричать на всех углах о том, что ее обманули. После чего решила громко хлопнуть дверью.
Но внезапно выяснилось, что этот «гордый выход» создал проблемы не только для Украины, но и для Москвы, поскольку стоимость транспортировки зерна и нефти из российских портов в Черном и Азовском морях существенно выросла из-за повышенных страховых платежей. Да и мир однозначно осудил попытки Кремля шантажировать его в продовольственном вопросе.
Сейчас России просто необходимо снизить негативные последствия ее «дипломатических побед» и «хитроумных комбинаций великой геополитики», и она очень надеется на то, что Эрдоган ей в этом поможет. Тем более что находившийся на днях в Москве Хакан Фидан заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что ООН вместе с Турцией подготовила новые предложения, которые могут быть основой для возобновления участия России в зерновой сделке.
Которая может быть заключена в формате, обсуждавшемся недавно в Будапеште, основная суть которого – присоединение к этой сделке Катара, который будет финансово ее обеспечивать. То есть Доха будет закупать зерно у России, и все расчеты будут проводиться катарскими финансовыми институтами.
Которые затем будут выполнять распоряжения Россельхозбанка или иной российской структуры в интересах продавцов зерна. А уже купленное Катаром зерно будет передаваться Турции за определенную комиссию, и именно Анкара будет нести ответственность за его отправку дальнейшим потребителям.
Называя вещи своими именами, Россия в этой схеме становится поставщиком зерна для Турции, а уже Доха и Анкара станут основными выгодополучателями этой, с позволения сказать, «негоции», добавляя каждый свою комиссию.
После переговоров Хакана Фидана и Сергея Лаврова вопрос был решен в принципе, но остался маленький нюанс – кто будет оплачивать комиссию Катара. Турки хотят, чтобы это полностью делала Москва, Кремль же настаивает, чтобы и Анкара несла какие-то расходы. Окончательное слово по итоговым цифрам теперь за двумя президентами.
Но, зная «химию» взаимоотношений Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, не приходится сомневаться, что, во-первых, расходы Анкары на возобновление сделки будут минимальными. А во-вторых, Кремль турецкому президенту еще и приплатит скидками на газ и прочими милыми сердцу «плюшками» за его участие в спасение имиджа Кремля на международной арене.
Эрдоган самым изящным образом «подсек» российского президента на крючок, который своими размерами уже напоминает гарпун. Ведь на деле Россия критически зависит от позиции Анкары везде, где они соприкасаются. Это и Ливия, и Нагорный Карабах, и Украина, и Центральная Азия. Это и серый импорт через территорию Турции, и много чего еще. Теперь к нему добавляется еще и новый формат «зерновой сделки». Ну и кто после этого великий геополитик? Тот, кто в Кремле, или все же тот, кто в Анкаре?
И кто на самом деле кому диктует условия? Российско-турецкие отношения в вопросах «зерновой сделки» дают, как представляется, однозначный ответ на этот вопрос.