Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:15

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган собираются встретиться в России 4 сентября в Сочи. Одной из главных тем их встречи станет возобновление «зерновой сделки». В истории с расторгнутой сделкой шесть недель назад Москва допустила две грубые ошибки. Сначала подписалась под двумя совершенно разными документами, один из которых был составлен с участием турецкой стороны, а другой – с ООН. А затем, осознав, что все идет не так, как она рассчитывала, начала закатывать истерики и кричать на всех углах о том, что ее обманули. После чего решила громко хлопнуть дверью.

Но внезапно выяснилось, что этот «гордый выход» создал проблемы не только для Украины, но и для Москвы, поскольку стоимость транспортировки зерна и нефти из российских портов в Черном и Азовском морях существенно выросла из-за повышенных страховых платежей. Да и мир однозначно осудил попытки Кремля шантажировать его в продовольственном вопросе. Сейчас России просто необходимо снизить негативные последствия ее «дипломатических побед» и «хитроумных комбинаций великой геополитики», и она очень надеется на то, что Эрдоган ей в этом поможет. Тем более что находившийся на днях в Москве Хакан Фидан заявил на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, что ООН вместе с Турцией подготовила новые предложения, которые могут быть основой для возобновления участия России в зерновой сделке. Которая может быть заключена в формате, обсуждавшемся недавно в Будапеште, основная суть которого – присоединение к этой сделке Катара, который будет финансово ее обеспечивать. То есть Доха будет закупать зерно у России, и все расчеты будут проводиться катарскими финансовыми институтами.