Резников рассказал, когда F-16 начнут воевать с россиянами

Истребители F-16 могут начать летать в украинском небе уже весной следующего года, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры", - пояснил украинский министр.