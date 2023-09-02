В Финляндии призвали надавить на Россию и Украину

Россия и Украина могут начать вести мирные переговоры, только если на них окажут давление. Такое мнение высказал экс-премьер Финляндии Александр Стубб газете 20minutos.

«Для начала мирных переговоров нужно, чтобы такие державы, как Китай и крупные державы глобального Востока и Юга, оказали давление на Москву, чтобы она села за стол переговоров.

Если это произойдет, то, несомненно, Соединенным Штатам и Брюсселю придется сделать то же самое с Украиной, чтобы убедить ее, что настало время для переговоров. С обеих сторон должно быть давление», - приводит газета слова Стубба.