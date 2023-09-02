Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:58

Несмотря на введенные США санкции, в августе добыча и экспорт нефти Ирана резко возросли, о чем пишет агентство Reuters со ссылкой на экспертов и информацию компаний, следящих за танкерными перевозками. Аналитики утверждают, что рост добычи и экспорта нефти обусловлен «мастерством» с которым Тегеран, несмотря на неблагоприятную для себя ситуацию, обходит американские санкции и увеличивает свои доходы.

На протяжении многих лет Иран использовал и продолжает оттачивать такие «приемы», как переброска нефти с одного танкера на другой и манипулирование GPS-транспондерами нефтеналивных судов, помогающее обходить нефтяные санкции. Бен Кахил, аналитик Центра стратегических и международных исследований, отмечает, что предотвратить столь сомнительные методы торговли очень непросто. Особенно если учесть, что Иран привлекает своих покупателей льготными ценами на нефть. Не случайно ее самым крупным потребителем является Китай. Но есть и еще один фактор, влияющий на рекордные показатели иранской «нефтянки» - Вашингтон, который в последние годы стремится улучшить отношения с Тегераном, значительно ослабил контроль за соблюдением ограничений. В результате сложилась парадоксальная ситуацией, при которой Иран систематически уклоняется от выполнения санкций, а США закрывают на это глаза.

Как известно, после того, как в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел свою страну из «ядерной сделки» с Ираном, Вашингтон заявил, что сведет к минимуму энергетические доходы иранского правительства. Но стоило Байдену сменить в Белом доме Трампа, как нефтяные доходы Ирана начали вновь расти. Как утверждают эксперты консалтинговой компании SVB International, в августе добыча нефти в Иране выросла до 3,15 миллиона баррелей в сутки, продемонстрировав максимальный рост с 2018 года, когда ежесуточный экспорт иранских нефти и газового конденсата не превышал 2 миллионов баррелей. Сара Вахшури, один из ведущих экспертов SVB, считает, что добыча нефти в Иране выходит на досанкционный уровень. В то же время Reuters пишет, что если переговоры об освобождении из иранских тюрем пятерых граждан США пройдут успешно, то 6 миллиардов долларов иранских средств, замороженных в соответствии с санкциями в Южной Корее, будут возвращены Ирану. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, отказался комментировать условия этой сделки.