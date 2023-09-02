Украина обещает бум дронов

Этой осенью ожидается существенное увеличение производства украинских дронов, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что почти год длился процесс упрощения процедуры для производства дронов.

"Прошлой осенью мы это сделали, пока все это по новым правилам создавалось - это не быстро, год почти заняло. Но я думаю, этой осенью будет бум по производству различных украинских дронов: летающих, плавающих, ползающих и т.д., и дальше это будет развиваться в объемах уже", - заявил Резников.