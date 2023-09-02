В Швеции в который раз сожгли Коран

Очередная акция с сожжением Корана произошла в шведском городе Мальмё, она едва не переросла в беспорядки.

Задержан как инициатор сожжения религиозного писания, так и пытавшиеся напасть на него, 3 сентября сообщил телеканал Svt.

По данным полиции, 37-летний Салван Момика сжег Коран на улице Вернхемсторгет около 14:00 по местному времени. Действия мужчины привлекли внимание около 200 человек, один из них пытался их пресечь, однако полицейские задержали нападавшего.

Всего были задержаны полицейскими несколько человек, в участке оказался и Момика.