У карабахских сепаратистов своя атмосфера
3 сентября около 18:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы была немедленно остановлены.
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