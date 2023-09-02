В Израиле с нелегалами жестко: чемодан-вокзал-Африка

Участники беспорядков в Южном Тель-Авиве, в результате которых пострадали 114 человек, в том числе 30 полицейских, будут депортированы.

Об этом в воскресенье, 3 сентября, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече министров для обсуждения мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

«Мы просим жестких мер против участников беспорядков, включая немедленную депортацию», — приводит его слова агентство AP News.

Премьер назвал события с участием выходцев из Эритреи, которые развернулись в городе в субботу, 2 сентября, пересечением красной линии. Помимо этого Нетаньяху обозначил нелегальную миграцию африканцев как реальную проблему для будущего страны. Он распорядился о предоставлении властями планов по выдворению нелегально проникших в страну лиц.