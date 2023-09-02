Ульвия Худиева, собкор 19:34

Глобальные изменения климата сопровождаются во многих странах Европы экстремальной сменой погодных условий, при которых на смену сильной жаре и засухе приходят ливневые дожди, вызывающие паводки и наводнения. К сожалению, эти климатические катаклизмы не обошли стороной и районы Центрального Арана Азербайджана, в одной части которых наводнения, вызванные проливными дождями, наносят серьезный ущерб хозяйствам и селам, а в другой, свирепствует засуха.

Одним из таких районов является Геокчай, где несколько дней назад сильное наводнение, вызванное шквальным ливнем, разрушило инфраструктуру сел Гарабакгал, Гарамарьям и других населенных пунктов. В то же время, несмотря на крайне нестабильную погоду, наводнения и паводки, наблюдавшиеся в последние несколько месяцев, многие села Геокчая испытывают сложности с поливной водой. Местные фермеры рассказали haqqin.az, что сильный ветер и штормы, пронесшиеся по району в конце весны и начале лета, повредили теплицы, открытые поля и фруктовые сады. С другой стороны, из-за нехватки воды для орошения, урожайность снизилась, как минимум, на 50-60 процентов. Зарабатывать в таких условиях на жизнь становится все труднее, и молодежь уезжает в районные центры и крупные города. По словам местного жителя Юнуса Хамида, посевные площади в селах Поту и Улашлы-Шихлы полагаются лишь на один канал орошения.

«В советское время здесь было три крупных оросительных канала, - вспоминает Хамид. – Но постепенно два из них вышли из строя. Одного канала недостаточно, чтобы обеспечить оросительной водой 1700 семей, занимающихся сельским хозяйством и садоводством. В результате, у нас высохли гранатовые, айвовые, хурмовые деревья, урожай в этом году низкий. Я знаю, что в Геокчае есть места, где наводнение уничтожило посевные поля. А вот в нашей части района сады и посевные площади остались без воды». А другой житель села рассказал, что после недавних дождей они без труда набирают воду из канала. В селе Алпоут, одном из самых отдаленных в Геокчае, жители берут воду из канала Гобу. Но в последние годы воды в нем недостаточно. «Я взял кредит на тысячу манатов, чтобы провести воду в свой дом, - рассказал житель села Мырты Гюндуз Исаев. – Надо ведь понимать: это село, люди здесь с трудом зарабатывают на жизнь и не у каждого есть возможность провести себе воду… А из-за засухи весь урожай в Мырты был уничтожен».