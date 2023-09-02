Засуха в селах Азербайджана: молодежь уезжает в города наши проблемы
Глобальные изменения климата сопровождаются во многих странах Европы экстремальной сменой погодных условий, при которых на смену сильной жаре и засухе приходят ливневые дожди, вызывающие паводки и наводнения.
К сожалению, эти климатические катаклизмы не обошли стороной и районы Центрального Арана Азербайджана, в одной части которых наводнения, вызванные проливными дождями, наносят серьезный ущерб хозяйствам и селам, а в другой, свирепствует засуха.
Одним из таких районов является Геокчай, где несколько дней назад сильное наводнение, вызванное шквальным ливнем, разрушило инфраструктуру сел Гарабакгал, Гарамарьям и других населенных пунктов.
В то же время, несмотря на крайне нестабильную погоду, наводнения и паводки, наблюдавшиеся в последние несколько месяцев, многие села Геокчая испытывают сложности с поливной водой.
Местные фермеры рассказали haqqin.az, что сильный ветер и штормы, пронесшиеся по району в конце весны и начале лета, повредили теплицы, открытые поля и фруктовые сады. С другой стороны, из-за нехватки воды для орошения, урожайность снизилась, как минимум, на 50-60 процентов. Зарабатывать в таких условиях на жизнь становится все труднее, и молодежь уезжает в районные центры и крупные города.
По словам местного жителя Юнуса Хамида, посевные площади в селах Поту и Улашлы-Шихлы полагаются лишь на один канал орошения.
«В советское время здесь было три крупных оросительных канала, - вспоминает Хамид. – Но постепенно два из них вышли из строя. Одного канала недостаточно, чтобы обеспечить оросительной водой 1700 семей, занимающихся сельским хозяйством и садоводством. В результате, у нас высохли гранатовые, айвовые, хурмовые деревья, урожай в этом году низкий. Я знаю, что в Геокчае есть места, где наводнение уничтожило посевные поля. А вот в нашей части района сады и посевные площади остались без воды».
А другой житель села рассказал, что после недавних дождей они без труда набирают воду из канала.
В селе Алпоут, одном из самых отдаленных в Геокчае, жители берут воду из канала Гобу. Но в последние годы воды в нем недостаточно.
«Я взял кредит на тысячу манатов, чтобы провести воду в свой дом, - рассказал житель села Мырты Гюндуз Исаев. – Надо ведь понимать: это село, люди здесь с трудом зарабатывают на жизнь и не у каждого есть возможность провести себе воду… А из-за засухи весь урожай в Мырты был уничтожен».
Большинство жителей села Мырты живут за счет выращивания фруктов и овощей. Несколько месяцев назад десятки хозяйств в селе пострадали от ветра. Артезианские скважины также не полностью удовлетворяют потребности сельчан в питьевой воде. Местные жители рассказали, что воду в село привозят на машинах за 22-30 манатов.
В других селах Геокчая жалуются на отсутствие в этом сезоне высоких урожаев, в том числе, фруктов и овощей. По словам местных фермеров, ситуация у тех, кто использует воду из реки Геокчай, еще сложнее – ведь их проблемы связаны как с обмелением реки, так и в случае наводнений.
Инженер Гёйчайского управления ирригационных систем Лятиф Алиев сообщил haqqin.az, что на самом деле столь серьезных проблем с водой, как утверждают жители, нет. Села Мырты, Аликенд снабжаются водой через 11-ю водораспределительную систему, берущую начало из Верхне-Ширванского канала. Благодаря этому каналу, население своевременно обеспечивается водой для орошения угодий. Помимо этого, через села Поту и Улашлы-Шихлы проходит оросительный канал, где вода распределяется в трех направлениях.
«Некоторым жителям села Улашлы-Шихлы, проживающим на нижнем берегу, вода, возможно, подается с перерывами, но не такими уж долгими, - уточнил Лятиф Алиев. - Но они правы в том, что из-за размытия русла реки вода в сторону верхнего берега не поступает. Поэтому мы обратились в акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство» с просьбой установить в нижней части моста через реку Геокчай дренажное устройство».
Инженер сообщил, что обращение рассмотрено и уже подготовлена проектно-сметная документация. Планируется даже построить 50-метровую защитную дамбу. Однако из-за отсутствия средств реализация проекта пока невозможна.
“Как только выделят средства и установят дренажное устройство, положение села Улашлы-Шихлы значительно улучшится», - уверяет Алиев.