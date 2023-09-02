В Запорожье взорвали российских офицеров

В оккупированном селе Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области Украины прогремели взрывы в заведении питания, куда наведывались российские офицеры, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, местный предприниматель в помещении бывшего детского сада вел двойной бизнес: основной зал превратил в кафе, куда приходили питаться оккупанты, а в хозяйственных помещениях разрешил им хранить боеприпасы.

“Детонировало более полутора часа. Пламя перекинулось на два КамАЗа рашистов и технику коллаборантов”, — говорится в сообщении.