Президент Ирана посетит Турцию

Президента Ирана Ибрахима Раиси ждут с официальным визитом в Турции в ближайшие дни, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

"Мы ждем господина Раиси с визитом в Турции по поводу восьмого заседания Совета сотрудничества на высшем уровне. Даст Бог, Раиси встретится с нашим президентом", - сказал Х.Фидан.

Фидан подчеркнул, что обсудил с коллегой ряд проблем, связанных с борьбой с терроризмом, экономическим и торговым сотрудничеством.