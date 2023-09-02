Землетрясение по всему Азербайджану

В ряде районов Азербайджана зафиксированы подземные толчки. Как сообщили haqqin.az в Республиканском центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, в 20:38 по местному времени в Агдамском районе была зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 балла, которое ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Ярдымлинском, Габалинском районах и Мингячевире.

Также сообщается о "достаточно сильном" землетрясении в Ханкенди и ряде районов Карабаха.