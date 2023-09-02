«Вторая армия мира» продолжает воевать с мирными жителями
Российские войска в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В этот раз они били по жилым домам в Белозерке, рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья», - заявил он.
В результате российского обстрела 35-летний мужчина погиб на месте.
Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь получили ранения и были доставлены в больницу.
Кроме того, травмы лица получил 37-летний местный житель.