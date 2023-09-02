«Вагнер» хозяйничает в Армении

ЧВК «Вагнер» присутствует в Армении и проводит встречи, заявляет бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян.

По словам Погосяна, он не знает, с какой целью наемники находятся в Армении, но уверен, что «помогать они точно не собираются».

«Мы должны понять для чего, по чьему приказу или просьбе они здесь», - добавил он.

Погосян заявил, что, «тот факт, что Армении нет власти, должен подтолкнуть армянский народ к свержению премьер-министра Никола Пашиняна и созданию переходного правительства»: «Наше объявление является сдерживающим фактором, если нужно будет раскрыть детали, мы их раскроем».