Сефилян: Запад был готов помочь Армении во время 44-дневной войны

В дни 44-дневной войны в Карабахе Запад был готов через воздушное пространство Грузии привезти помощь в Армению, притом, что она союзник России, заявил армянский националист, бывший член террористической организации АСАЛА Жирайр Сефилян на встрече с журналистами.

«Представьте, если Армения будет союзником Запада, насколько будут открыты границы», - размечтался Сефилян.