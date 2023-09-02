Израиль отгородится стеной от арабского соседа

Израиль построит стену на восточной границе с Иорданией. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, стена на границе с Иорданией защитит Израиль от наплыва беженцев из Африки.

"Африка удвоит свое население в ближайшие 20 лет. Израиль – благодаря проводимой мной экономической политике – стал одной из самых богатых стран в мире. К сожалению, в Африке голод и отсутствие экономического прогресса могут привести к новой волне проникновения", – заявил израильский премьер-министр.

Как отмечает Нетаньяху, восточный забор станет гарантией суверенности Израиля как еврейского и демократического государства.

Премьер-министр также подчеркнул, что в результате постройки заграждений на границе с Египтом его правительству удалось предотвратить проникновение по меньшей мере одного миллиона нелегальных мигрантов на территорию Израиля, но проблема мигрантов все еще не решена.

Нетаньяху также напомнил, что Израиль не принял предложение ООН, согласно которому стране пришлось бы предоставить гражданство 16 тысячам нелегалов.