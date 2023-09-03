«Карабах» и «Сабах» проиграли в Премьер-лиге Обзор 5-го тура; видео
Сегодня завершился 5-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Тур был ознаменован поражениями сразу двух лучших команд по итогам прошлого сезона – «Карабаха» и «Сабаха».
«Карабах», который в минувший четверг оформил участие в групповом раунде Лиги Европы, сегодня проиграл в гостевом матче «Сабаилу» - 1:2.
Это уже второе поражение «Карабаха» в нынешнем сезоне. В 1-м туре команда Гурбана Гурбанова уступила «Зиря», затем были две победы над «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном», а в прошлом туре агдамцы сыграли вничью с «Кяпязом». Таким образом, после 5 туров у «Карабаха» всего лишь 7 очков. Чемпион занимает непривычно скромное 5-е место.
В матче с «Сабаилом» поначалу все складывалось для «Карабаха» просто прекрасно. Воспользовавшись ошибкой соперника, Хамиду Кейта уже на 3-й минуте вывел агдамцев вперед.
Однако еще в первом тайме мадагаскарец с французским паспортом Александр Рамалингом забил два гола и сделал счет 2:1 в пользу «Сабаила». На 17-й минуте форвард реализовал пенальти, а на 42-й отличился с игры.
Победу «Сабаила» можно назвать заслуженной. Во втором тайме команда Шахина Диниева имела еще моменты для взятия ворот, но не использовала их.
В другом матче сегодняшнего дня «Кяпяз» проиграл в Гяндже «Араз-Нахчывану» - 1:2.
Ну а «Сабах» свой матч проиграл еще в пятницу. Команда Мурада Мусаева дома была разгромлена «Туран-Товузом» - 0:3.
Обидное поражение в серии пенальти от сербского «Партизана» и вылет из Лиги конференций плохо отразились на «Сабахе», которого еще дней 20 назад одаривали щедрыми комплиментами. После поездки в Белград вице-чемпионы провели три встречи: один раз сыграли вничью и дважды проиграли.
Сейчас наступил 2-недельный перерыв на матчи сборных. У Мурада Мусаева есть возможность привести свою команду в чувство. Уже 17 сентября «Сабах» ожидает выездной матч с «Карабахом».
А лидирует по-прежнему «Зиря». Даже несмотря на то, что команда Рашада Садыхова проиграла в 5-м туре, потеряв первые в нынешнем сезоне очки. «Зиря» отправилась в Габалу в гости к главному неудачнику стартового отрезка чемпионата. Однако габалинцы, проигравшие в первых четырех турах, вышли на матч с лидером как на последний бой и смогли победить – 1:0.
Осечками конкурентов воспользовался «Нефтчи», одолевший в гостях «Сумгаит» (1:0) и поднявшийся на 3-е место.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 12 очков (5 матчей)
2. «Туран-Товуз» - 9 (5)
3. «Нефтчи» - 8 (5)
4. «Сумгаит» - 7 (4)
5. «Карабах» - 7 (5)
6. «Сабаил» - 7 (5)
7. «Араз-Нахчыван» - 7 (5)
8. «Сабах» - 4 (4)
9. «Кяпяз» - 4 (5)
10. «Габала» - 3 (5).