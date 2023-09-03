« Карабах », который в минувший четверг оформил участие в групповом раунде Лиги Европы, сегодня проиграл в гостевом матче «Сабаилу» - 1:2.

Тур был ознаменован поражениями сразу двух лучших команд по итогам прошлого сезона – « Карабах а» и «Сабаха».

Это уже второе поражение «Карабаха» в нынешнем сезоне. В 1-м туре команда Гурбана Гурбанова уступила «Зиря», затем были две победы над «Туран-Товузом» и «Араз-Нахчываном», а в прошлом туре агдамцы сыграли вничью с «Кяпязом». Таким образом, после 5 туров у «Карабаха» всего лишь 7 очков. Чемпион занимает непривычно скромное 5-е место.

В матче с «Сабаилом» поначалу все складывалось для «Карабаха» просто прекрасно. Воспользовавшись ошибкой соперника, Хамиду Кейта уже на 3-й минуте вывел агдамцев вперед.

Однако еще в первом тайме мадагаскарец с французским паспортом Александр Рамалингом забил два гола и сделал счет 2:1 в пользу «Сабаила». На 17-й минуте форвард реализовал пенальти, а на 42-й отличился с игры.

Победу «Сабаила» можно назвать заслуженной. Во втором тайме команда Шахина Диниева имела еще моменты для взятия ворот, но не использовала их.