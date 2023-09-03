Зеленский уволил министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку министра обороны страны Алексея Резникова.

"Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом.

Сейчас возглавить Министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", - отметил Зеленский.