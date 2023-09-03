Брата короля Великобритании обвинили в развращении украинских детей

Британского принца Эндрю, брата короля Великобритании Карла III, обвинили в совершении актов педофилии во время визита в Украину.

«Британский принц Эндрю вновь столкнулся с серьезными обвинениями в жестоком обращении с детьми. Новые обвинения в адрес принца прозвучали во время его визита на Украину, которую он посетил в июне. В настоящее время принцу предъявлены серьезные обвинения в жестоком обращении с двумя детьми в одном из известных киевских клубов», - пишет издание News9live.

Обвинения были выдвинуты Джеймсом Обаси, выходцем из Нигерии, которому было поручено принимать британскую делегацию в киевском клубе.

По словам Обаси, он видел, как к принцу подвели двух детей - 10-летнего мальчика и девочку лет 12. Принц Эндрю попросил его организовать еду и напитки для двух детей. Когда Обаси вернулся с едой для детей, то увидел, что принц Эндрю ведет себя с детьми «недопустимым образом».

Вернувшись через некоторое время, Обаси якобы обнаружил, что «на детях почти не было одежды, они были очень напуганы и постоянно плакали».

«По словам очевидца, он пытался позаботиться о детях, но сотрудники службы безопасности забрали их с собой. Утверждается, что через два дня дети были вывезены в Париж британской делегацией на специальном самолете», - отмечает издание.