Российский пропагандист Владимир Соловьев говорил то, что до него говорил (убитый глава ЧВК «Вагнер» Евгений) Пригожин, (экс-глава сепаратистов Донбасса Игорь) Гиркин, заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

«Его (Соловьева) посадят так же, как посадили Гиркина, потому что он говорит один в один то же самое, что говорил Гиркин, а именно: у нас (в России) бардак, у нас никто ничего не защищает, у нас все губернаторы работают на врага, у нас вся разведка и контрразведка работает на врага, потому что ничего не делает.

В общем, Соловьев явно нарывается на то, чтобы его посадили в одну камеру к Гиркину. И рано или поздно посадят», - считает Жирнов.