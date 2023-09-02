В Украине будут призывать ограниченно годных

Минобороны Украины расширило список категорий мужчин, подпадающих под призыв в ВС страны во время военного положения.

Cогласно приказу министерства, размещенному в электронной базе Верховной рады, теперь в армию будут призывать ограниченно годных к военной службе.

Таким образом, повестки могут получить мужчины с такими диагнозами, как бессимптомный ВИЧ, клинически излеченный туберкулез и легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики. Ограниченно годные будут проходить службу по конкретной военно-учетной специальности, которую будет определять военно-врачебная комиссия, следует из приказа.

Документом также упрощены требования по здоровью для желающих служить в десантно-штурмовых войсках и морской пехоте.