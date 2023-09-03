Зеленский сообщил об укреплении коалиции истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский в сегодняшнем видеообращении заявил о весомой договоренности по тренировке украинских пилотов во Франции и заметил, что коалиция современных истребителей становится крепче.

Зеленский добавил, что у Украины есть "новые договоренности с партнерами по оборонным пакетам".

"Сегодня в разговоре с президентом Франции Макроном мы обсудили, какое новое снабжение способно помочь нашим воинам. Обсудили защиту нашего Одесского региона - то, что Франция может сделать для защиты Одессы и области.

И есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов - наша коалиция современных истребителей становится крепче", - подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что есть весомые вещи, которые делают в Украине для ее защиты еженедельно все интенсивнее.

"Это касается и нашего оружия - от пушек и снарядов до дронов и ракет. Это касается и нашего единства. В частности, единства в неприятии всего и всех, что ослабляет Украину", - сказал Зеленский, подчеркнув, что за следующие месяцы Украина должна достичь нескольких вполне конкретных результатов.