Накануне «годовщины» самого страшного, кровавого и преступного сепаратистского образования в Европе - так называемой «Нагорно- карабах ской республики», по приказу правительства Армении и армянских лоббистских групп была развернута новая драматическая кампания дезинформации и манипуляций, написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети X.

«Бывший генеральный секретарь НАТО не отрицает, что правительство Армении платит ему за пропагандистскую кампанию. Копия справки о доходах прилагается.

Некоторые политики лицемерно делят мир на «хороших и плохих сепаратистов и преступников». От старых привычек трудно избавиться!

Но настораживает то, что BBC в своем уставе заявляет, что «стремится к достижению должной беспристрастности» во всех своих репортажах.

Издание, которое утверждает, что «это обязательство имеет фундаментальное значение для нашей репутации, наших ценностей и доверия аудитории», занимается односторонними и предвзятыми, агрессивными манипуляциями и пропагандой лжи. BBC должна служить платформой для всех мнений, особенно по чувствительным темам», - отметил Гаджиев.