Турция впервые стала чемпионом Европы по волейболу

В Брюсселе состоялся финальный матч женского чемпионата Европы по волейболу.

В упорной борьбе сборная Турции обыграла действующих чемпионок мира – национальную команду Сербии и впервые в своей истории стала лучшей командой континента.

Турчанки победили со счетом 3:2 (25:27, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13).

На пути к финалу сборная Турции одержала восемь побед, не потерпев ни одного поражения. Выиграв пять матчей на групповой стадии, в том числе и у сборной Азербайджана, в плей-офф турчанки обыграли Бельгию, Польшу и действующего чемпиона Европы Италию.

Бронзовые медали у Нидерландов, одолевших в матче за 3-е место итальянок.

Также стоит отметить, что ранее женская сборная Турции дважды становилась серебряным призером и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.