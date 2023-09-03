В Украине усомнились в профессионализме нового министра обороны

«Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности.

Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для него проблем.

Но цена такой «учебы» - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений», - считает Бутусов.

По данным журналиста, новый министр - креатура главы Офиса президента Андрея Ермака: «Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО», - говорит журналист.

По его мнению, назначением Умерова «президент (Украины Владимир Зеленский) на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений (бывшего министра обороны Алексея) Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы».