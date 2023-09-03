В Украине усомнились в профессионализме нового министра обороны
Будущий министр обороны Украины Рустем Умеров – «далекий от войны человек», заявил украинский журналист Юрий Бутусов.
«Никаких программ действий, никакого понимания, что делать, ничего этого у нового кандидата в министры, конечно, не будет. Человек будет как-то учиться на новой высшей должности.
Возможно, будет пытаться делать это добросовестно, стараться, но все равно будет учиться и тратить время не на принятие решений, а на поиск и изучение неизвестных для него проблем.
Но цена такой «учебы» - кровь десятков тысяч людей, которые будут еще на неопределенное время лишены давно незрелых необходимых решений», - считает Бутусов.
По данным журналиста, новый министр - креатура главы Офиса президента Андрея Ермака: «Главное, что он не должен мешать людям Ермака – Шарапову и другим продолжать решать все финансовые, имущественные и информационные вопросы МО», - говорит журналист.
По его мнению, назначением Умерова «президент (Украины Владимир Зеленский) на некоторое время будет защищен от коррупционных скандалов и некомпетентных управленческих решений (бывшего министра обороны Алексея) Резникова обещаниями, что новый министр решит старые проблемы».
Как сообщают украинские СМИ, Рустем Умеров входил в украинскую переговорную группу с Россией после начала войны. Также он работал топ-менеджером украинского оператора lifecell, которым владеет турецкий Turkcell, близкий к семье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом одним из акционеров Turkcell является Александр Мамут - друг и бизнес-партнер Романа Абрамовича.
Через Умерова идёт финансирование Турцией строительства Крымскотатарского культурно-образовательного комплекса в Киеве.
По мнению некоторых СМИ, назначение Умерова - результат визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев 25 августа.