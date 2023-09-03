Ограничен ввоз в Азербайджан дорогих и дефицитных лекарств? Депутат Мушвиг Мамедли комментирует для haqqin.az

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 01:24

Поправки в закон «О лекарственных средствах», принятые Милли Меджлисом, не только не приведут к удорожанию лекарств, но и, наоборот, будут способствовать снижению цен на медицинские препараты в Азербайджане, сказал депутат парламента Мушвиг Мамедли, комментируя по просьбе haqqın.az публикации в соцсетях о том, что новые поправки в закон перекроют ввоз в страну дефицитных или очень дорогих лекарств. Отметим, что на протяжении всей весенней сессии Милли Меджлиса Рашад Махмудов, Фазиль Мустафа, Вахид Ахмедов, Вюгар Байрамов и другие депутаты неоднократно поднимали вопрос о дефиците и дороговизне лекарств в Азербайджане.

В частности, депутат Рази Нуруллаев искренне возмущался тем фактом, что для частных лиц ввоз в страну лекарств для собственного лечения ограничен. «Почему один гражданин имеет право привозить только одну коробку лекарств? – спрашивал Нуруллаев. – Вокруг полным-полно людей, которые принимают лекарства в течение года, а потому вынуждены покупать их заграницей, поскольку у нас в стране эти препараты в пять, в семь раз дороже. Я сам часто привожу из Турции лекарства для знакомых, но на таможне в аэропорту мне говорят, что разрешена только одна упаковка, а все, что больше, должно быть конфисковано». В утвержденных поправках к закону «О лекарственных средствах» значится пункт о том, что отныне можно будет привозить из-за границы лекарства при наличии рецепта и в количестве, которое в нем указано.