Ограничен ввоз в Азербайджан дорогих и дефицитных лекарств? Депутат Мушвиг Мамедли комментирует для haqqin.az
Поправки в закон «О лекарственных средствах», принятые Милли Меджлисом, не только не приведут к удорожанию лекарств, но и, наоборот, будут способствовать снижению цен на медицинские препараты в Азербайджане, сказал депутат парламента Мушвиг Мамедли, комментируя по просьбе haqqın.az публикации в соцсетях о том, что новые поправки в закон перекроют ввоз в страну дефицитных или очень дорогих лекарств.
Отметим, что на протяжении всей весенней сессии Милли Меджлиса Рашад Махмудов, Фазиль Мустафа, Вахид Ахмедов, Вюгар Байрамов и другие депутаты неоднократно поднимали вопрос о дефиците и дороговизне лекарств в Азербайджане.
В частности, депутат Рази Нуруллаев искренне возмущался тем фактом, что для частных лиц ввоз в страну лекарств для собственного лечения ограничен.
«Почему один гражданин имеет право привозить только одну коробку лекарств? – спрашивал Нуруллаев. – Вокруг полным-полно людей, которые принимают лекарства в течение года, а потому вынуждены покупать их заграницей, поскольку у нас в стране эти препараты в пять, в семь раз дороже. Я сам часто привожу из Турции лекарства для знакомых, но на таможне в аэропорту мне говорят, что разрешена только одна упаковка, а все, что больше, должно быть конфисковано».
В утвержденных поправках к закону «О лекарственных средствах» значится пункт о том, что отныне можно будет привозить из-за границы лекарства при наличии рецепта и в количестве, которое в нем указано.
Но что делать нашему соотечественнику, если, будучи за рубежом, он увидел препарат, исчезнувший с прилавков азербайджанских аптек, или лекарство, которое стоит в разы дешевле, чем в Азербайджане?
Отвечая на этот вопрос, Мушвиг Мамедли сказал, что закон не запрещает привозить лекарства для личного пользования, но для их ввоза в страну нужно будет предъявить рецепт.
«По все видимости, человеку придется либо брать с собой ранее выписанные рецепты, или же связаться со своим лечащим врачам в Азербайджане, что бы тот выписал и отправил ему по WhatsApp новый рецепт, - сказал депутат. - Не думаю, что новые правила могут стать проблемой для наших граждан, желающих привезти из-за границы лекарства. К примеру, не будет вопросов к человеку, который ввозит в страну психотропные лекарства, имея при себе рецепт врача».
По словам Мушвига Мамедли, изменения, внесенные в закон, должны усилить конкуренцию на внутреннем рынке и способствовать снижению цен на лекарства. В частности, отныне Тарифный совет будет устанавливать лишь потолок цен на лекарственные препараты. Что же касается нижней стоимостной планки, то ее будет определять фармацевтический рынок страны.
Отметим, что изменения в законе «О лекарственных средствах» вступят в силу с 1 ноября 2023 года.