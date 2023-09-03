Тегеран хочет возобновить формат Азербайджан - Иран - Турция

Тегеран поддерживает возобновление формата Азербайджан - Иран - Турция, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом 3 сентября в Тегеране.

По его словам, Иран имеет единогласное мнение с Турцией по предложению турецкого коллеги восстановить мир и стабильность на Кавказе и перезапустить трехсторонний формат Иран - Азербайджан - Турция с целью обеспечения прочного сотрудничества. «В этом направлении будут предприняты совместные шаги», - подчеркнул Абдоллахиан.