Мамед Эфендиев, Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:54

Значительно возросший реэкспорт в Россию стал приносить Армении невиданные доселе доходы. Воодушевленный этим фактом кабинет министров Армении поспешил сообщить соотечественникам, что полоса бедности осталась позади и что для армян, наконец-то, наступила пора тотального благополучия и изобилия, вследствие чего официальный Ереван стал налево и направо раздавать экономические прогнозы, окрашенные в радужные цвета. И вдруг на волне общенациональной эйфории в авторитетной The New York Times, а также в ряде других известных изданий стали появляться публикации о крайне обеспокоенности Запада поведением Армении.

Загадка: импорт Армении из ЕС удваивается, а экспорт в Россию утраивается «Официальные лица в США и Европе все более обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары путем их реэкспорта через Армению», - писала, в частности, The New York Times. Правда, при этом упоминались также страны Центральной Азии, но об этом позже. Так вот, в упомянутой статье было четко указано, что наибольшую тревогу Вашингтона вызывает реэкспорт в Россию чипов и микропроцессоров, запрет на которые со стороны США был особенно строгим. Согласно статье в The New York Times, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США указано, что в 2022 году Армения импортировала из США и ЕС чипов и микропроцессоров, соответственно, на 515 и 212 процентов больше, чем в 2021 году. При этом 97 процентов все той же продукции Армения перепродала в Россию. (Странно, что не все сто, поскольку собственных производств, нуждающихся в чипах и микропроцессорах, в Армении не было и нет - ред.) Более конкретные факты приводит влиятельный американский журнал The Economist, по утверждению которого Армения помогает России обходить санкции посредством «несанкционированных продаж», вследствие чего Россия продолжает импортировать нужные ей товары почти в том же объеме, что и до начала вторжения в Украину. Просто на смену Западу пришли новые торговые партнеры.

Так, в 2022 году импорт Армении из ЕС загадочным образом удвоился, в то время, как за этот же период экспорт Армении в Россию утроился. Вот она, настоящая загадка для аудитории армянского радио! В трехстороннем заявлении Министерств торговли, казначейства и юстиции США, в котором было опубликовано сообщение о попытках, предпринимаемых с целью обхода антироссийских экономических санкций, отмечается, что одной из наиболее распространенных «тактик» является использование сторонних посредников или пунктов перевалки. Именно так и выяснилось, что Армения, в обход западных санкций, используется для незаконного реэкспорта товаров в Россию или Беларусь. Странности западной демократии в Армении Наиболее полно суть этого противоречащего санкциям «реэкспорта» описало литовское издание Alfa. В частности, в его журналистском расследовании правящая политическая элита Армении охарактеризована, как самое изощренное правительство, маскирующее прозападными лозунгами преследование своих политических оппонентов. В расследовании Alfa пишет, что Армения является экономическим стержнем российской агрессии в отношении Украины, поскольку власти этой страны активно помогают России обходить санкции Запада. При этом имеются в виду не только товары гражданского назначения, но и оборудование для российской военной промышленности, которое Армения закупает в Европе и Юго-Восточной Азии.

Что, впрочем, не мешает англоязычным армянским новостным сайтам круглосуточно вещать на весь мир о том, что Армения – это единственная на Кавказе «демократия западного типа», во что, как это ни странно, поверили и на Западе. То ли потому, что хотят в это верить, то ли вовсю старается диаспора. А скорее всего, и то и другое. Впрочем, оставим в стороне эмоции и догадки. Судя по неопровержимым фактам, в данный момент Армения является не только крупным центром поставок санкционной продукции в Россию и базой военно-технического снабжения для агрессии против Украины, но и оказывает военно-техническое обеспечение для стратегического союза между Россией и Ираном. В результате, еще недавно казавшийся безоблачным международный имидж Армении был запятнан до такой степени, что британское газета The Telegraph призвала Запад ужесточить отношения с Ереваном. Что же касается заявлений о, якобы, уникальности армянской демократии на Кавказе, то они так же лицемерны, как тактика премьер-министра Никола Пашиняна, который с начала войны в Украине пытается продемонстрировать США и ЕС свою переориентацию на Запад. На самом деле, по данным eurereporter.co и nytimes.com, Ереван поддерживает тесные стратегические и военные связи с Россией и Ираном. А в последнее время в эту ось активно вписалась Индия.

Отдадим должное армянской пропаганде, навязывающей миру мифологему об Армении, как о «демократии западного типа» в то время, как в этой стране осуществляется постоянное давление на политических оппонентов, независимых журналистов и правозащитников. Но как бы хитер ни был Ереван, к каким бы манипуляция ни прибегала неугомонная армянская диаспора и, главное, какими бы всепрощающими к Армении ни были определенные круги на Западе, лицемерную позицию Еревана, занятую после российского вторжения в Украину, не забудут никогда. Да и трудно будет армянам замести следы своей двуличной и вороватой политики, когда она шита черным по белому. Армянская растаможка США и Евросоюз уже ввели санкции против ряда компаний Армении за нарушение ограничений поставок в Россию, а представители Министерства торговли США строго предупредили Ереван о недопустимости подобных нарушений и даже помогли советами, как их предотвратить. Казалось бы, столь жесткие контрмеры должны были поубавить торгашеский пыл армянских любителей легкой наживы. Но, как рассказало в своем августовском репортаже информационное агентство AFP, хотя США и ЕС запретили, к примеру, экспорт в Россию транспортных средств западного производства, американские и европейские автомобили все еще можно растаможить через Армению.

Схема «автобизнеса» по-армянски выглядит так: подержанные, поврежденные или дешевые автомобили они покупают на онлайн-аукционах в США. Затем их доставляют морским путем в грузинский порт Поти, там же ремонтируют и доводят до «товарного» вида, после чего перегоняют в Армению для таможенного оформления и уже затем доставляют в Россию через Грузию. Представляете, привозят одни, ремонтируют другие, а «наваривается» на этом Армения, сидящая исключительно на «растаможке»?! Казалось бы, Грузии и самой не стоило особого труда оформить такую же «бумагу». Но, увы, Грузия – это вам не Армения, и грузинам такое не простят. А между тем, с правовой точки зрения подобный «параллельный экспорт» рассматривается как серая зона, изначально противоречащая духу санкций. Но… Новый и весьма прибыльный маршрут объясняет причины растущей обеспокоенности Украины и Запада тем, что Армения, ставшая одним из главных экономических партнеров России на постсоветском пространстве, помогают Москве обходить санкции. Отметим, что еще в прошлом году Ереван оказался в центре внимания, когда президент Ваагн Хачатурян, заявив, что «Россия выдержит все санкции», пообещал наладить более тесные экономические связи с «братской» Москвой.

В результате после того, как западные автодилеры закрыли в России все свои центры, связи с «братской» Москвой, обещанные президентом Хачатуряном, превратили Армению в центр реэкспорта автомобилей из США в Россию. Коррумпированная демократия Пашиняна «Коррупция остается препятствием для инвестиций США в Армению, - говорится в докладе Госдепартамента США об инвестиционном климате в Армении за 2022 год. – Особенно, в том, что касается таких важных областей, как система правосудия, проблем, связанных с верховенством закона, соблюдением действующего законодательства и правил, а также равным обращением». По мнению американских дипломатов, основными проблемами являются непрозрачность процедур и взяточничество в Армении. «Инвесторы утверждают, - говорится в заявлении Госдепа, - что секторам здравоохранения, образования, вооруженных сил, исправительных учреждений и правоохранительных органов Армении не хватает прозрачности в закупках, и в прошлом они использовали выборочное правоприменение для получения взяток». Кроме того, в докладе указываются проблемы, существующие в судебной системе и органах, призванных бороться с коррупцией, которые были созданы уже при новых властях. «Судьи, специализирующиеся на гражданских делах, до сих пор широко воспринимаются в обществе, как коррумпированные и находящиеся под влиянием прежних властей. Что же касается эффективности и независимости вновь созданных антикоррупционных институтов, то их деятельность еще предстоит проверить», — отмечает внешнеполитическое ведомство США.