Махир Эмрели остался в запасе, но уже на 30-й минуте главный тренер загребцев Сергей Якирович бросил азербайджанского футболиста в бой. К тому моменту «Осиек» вел 1:0.

Чемпион Хорватии в матче 7-го тура национальной лиги играл на выезде с «Осиеком», который перед этим матчем занимал 2-е место. «Динамо» с двумя отложенными играми располагалось в середине турнирной таблицы.

В конце первого тайма у Махира был отличный шанс восстановить равновесие, но его удар отбил вратарь «Осиека». А на 46-й минуте хозяева отличились еще раз – 2:0.

Однако «Динамо» удалось отыграться и даже вырвать победу. Началось все с гола Махира. На 70-й минуте он оставил не у дел оборону соперника и после подачи с правого фланга головой отправил мяч в сетку. 5-му номеру «Осиека», армянскому центральному защитнику Степе Мкртчяну оставалось лишь развести руками, что заметно на видео ниже.

Еще два мяча «динамовцы» забили с пенальти на 87-й и 9-й добавленной минутах. Кстати, второй 11-метровый в ворота «Осиека» привез как раз Мкртчян, ударивший соперника по ноге.

Оба пенальти реализовал Бруно Петкович. Загреб побеждает со счетом 3:2 и поднимается на 4-е место в турнирной таблице, имея еще два матча в запасе.