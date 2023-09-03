В России утверждают, что потопили украинские катера

Министерство обороны России заявило, что этой ночью средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем неподалеку от Крыма и в Курской области. По данным ведомства, это произошло около часа ночи по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области», – говорится в сообщении.

Минобороны РФ также утверждает, что минувшей ночью потопило в акватории Черного моря четыре украинских быстроходных катера, которые направлялись в сторону Крыма.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут», – говорится в сообщении.

Украинская сторона эти заявления не комментировала.