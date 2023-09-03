Электронный кошелек m10 сообщает об успешном завершении крупномасштабной бонусной кампании «m10-ы собирают лимоны!» Акция, продлившаяся с 1 по 31 августа, запомнилась участникам не только незабываемыми эмоциями, но и выигранными призами.

Участники кампании накапливали лимоны за активные ежедневные транзакции с m10. Первые 10 счастливчиков, собравшие миллион лимонов, выиграли 1000 АЗН. 20 следующих участников - по 500 АЗН, далее 30 и 40 участников - по 200 АЗН и 100 АЗН соответственно. Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке – www.m10.az/limon

В ходе кампании пользователи m10 развлекались не только в приложении, но и в захватывающих мероприятиях m10, которые прошли в крупных городах Азербайджана. Жители Баку, Сумгаита, Губы, Мингячевира, Гянджи и Шеки ознакомились с m10, продемонстрировали свое мастерство в играх, выиграли призы и накопили лимоны. Около 30 000 азербайджанцев приняли участие в полюбившихся мероприятиях m10.

m10 благодарит своих пользователей за их энтузиазм и активное участие и обещает вскоре снова порадовать их более захватывающей версией бонусной кампании lim10.

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