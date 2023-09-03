В канун встречи Эрдогана и Путина: Россия ударила по Измаилу. Оттуда экспортируется зерно

Атака произошла за несколько часов до того, как президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган должны были начать переговоры в Сочи, отмечает «Голос Америки».

В результате атаки российских беспилотников на крупный украинский порт Измаил – перевалочный пункт для экспорта зерна – повреждены склады, несколько зданий загорелось. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили власти Украины.

Глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в результате 3,5-часовой атаки беспилотников на одесский порт Измаил пострадали склады и производственные здания. Обломки дронов, упавшие на гражданские здания, привели к пожарам. Было сбито около 17 дронов, но некоторые беспилотники поразили цели в районе Измаила, сообщил Кипер в своем телеграм-канале. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Эта атака последовала за ударами, нанесенными российскими военными в воскресенье по другому крупному дунайскому порту – Рени. В результате этих ударов была повреждена портовая инфраструктура, ранения получили по меньшей мере два человека, напоминает издание.

Путин и Эрдоган должны встретиться в понедельник, 4 сентября, в Сочи. Анкара и ООН стремятся возобновить соглашение об экспорте зерна из Украины, которое помогло смягчить глобальный продовольственный кризис.