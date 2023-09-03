И снова Бахмут: Минобороны Украины заявило о жестоких боях

Украинские вооруженные силы на прошлой неделе освободили площадь в 3 квадратных километра в направлении города Бахмут и продолжают наступление в районе Новоданиловки - Новопрокоповки. Как передают украинские СМИ, об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Заместитель министра подчеркнула, что бои ведутся на южном и северном флангах города Бахмут, особенно ожесточенные столкновения произошли в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озаряновки.

По ее словам, за последние несколько дней было освобождено 3 квадратных километра территории, а с начала наступления украинских войск на Бахмутском направлении площадь освобожденной территории составила 47 квадратных километров.

Анна Маляр также отметила, что украинские силы добиваются успехов на южном фронте, и наступательные операции продолжаются на Мелитопольском направлении.