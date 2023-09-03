Вдобавок в рамках кампании 2 электромобиля уже нашли своих владельцев. Так, Эльвин Гасанов, пришедший в магазин «Kontakt - Айна Султанова» за PlayStation 5, вернул 100% стоимости продукта и, более того, бросив «Шеш-Гоша» в финале недели, стал обладателем второго в акции этого года электромобиля.

Вчера в финале недели приняли участие 8 финалистов, 7 из которых бросили кости ради выигрыша VolkswagenID.4. Они были очень близки к победе комбинациями 2/1, 6/5, 2/2, 1/1, 3/6, 5/3 и 5/4, но бросить шеш-гоша не смогли и в качестве приза получили 100% стоимости купленного товара в виде кэшбека. А 8-й финалист – Низами Гамбаров – отказался от броска и принял в качестве подарка стиральную и посудомоечную машины.

Если вы тоже желаете стать одним из счастливчиков, зайдите в любой из магазинов сети и воспользуйтесь выгодными возможностями, купив товар наличными, в рассрочку с разбивкой на 3 платежа или в кредит. Так, бросив «Шеш»:

- Вернете до 100% стоимости купленного вами товара;

- И, самое главное, получите бесплатно электромобиль Volkswagen ID.4, выбросив «Шеш-Гоша»!

Дополнительную информацию можно получить, перейдя по этой ссылке.