Байден «разочарован» решением Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден «разочарован» тем, что глава Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит стран G20 («Большой двадцатки») в Индии. Об этом пишет Reuters.

«Я разочарован... но собираюсь увидеть его», - заявил Байден, не добавив других подробностей.

В публикации также говорится, что президент США посетит Нью-Дели 7-10 сентября для участия в саммите G20, после чего отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения между странами.