Байден «разочарован» решением Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден «разочарован» тем, что глава Китая Си Цзиньпин не приедет на саммит стран G20 («Большой двадцатки») в Индии. Об этом пишет Reuters.
«Я разочарован... но собираюсь увидеть его», - заявил Байден, не добавив других подробностей.
В публикации также говорится, что президент США посетит Нью-Дели 7-10 сентября для участия в саммите G20, после чего отправится во Вьетнам, чтобы укрепить отношения между странами.
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