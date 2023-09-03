Бывший вице-президент Федерации кикбоксинга кинул людей и отправился за решетку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям судья Али Мамедов вынес решение по уголовному делу бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга и самбо Азербайджана Сабухи Вагиф оглу (Сабухи Раджаб), которого обвиняли в мошенничестве.

Согласно решению суда, Сабухи Раджаб приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

Сабухи Раджаб был признан виновным в мошенничестве на 341 тысячу манатов в отношении трех человек.

Отметим, что Сабухи Раджаб в 2014-2015 годах был вице-президентом Федерации самбо Азербайджана, в 2018 году его назначили вице-президентом общественного объединения «Культурный центр азербайджанцев мира». В 2020 году баллотировался в депутаты по 13-му Хазар-Пираллахинскому округу.