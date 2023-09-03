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Интервью с генеральным директором компании ЗАО «Интеграл», в состав которой входит онлайн-магазин Maxi.az, Алиагой Бабаевым.

- Закрытие сети offline-продаж магазинов Maxi.az вызвало неоднозначную реакцию и породило множество вопросов и даже слухов. Расскажите нашим читателям об этом более подробно. - Чуть более двух месяцев назад, а если быть точнее, 25 июня, маркетплейс Umico Market и онлайн-магазин Maxi.az подписали соглашение о сотрудничестве, по которому на сайте Umico.az и в приложении Umico можно заказывать товары из широчайшего ассортимента сети Maxi.az. Я бы назвал наше соглашение о сотрудничестве историческим событием, ставшим важным шагом в развитии онлайн-торговли в стране, где, как и в целом в мире, электронная коммерция стремительно развивается в последние годы. И когда мы говорим об e-commerce в Азербайджане, то в первую очередь приходит на ум именно вышеупомянутая платформа, создавшая отличные возможности в первую очередь для покупателей, так и для партнеров. Мы постоянно изучаем и следим за деловым опытом разных стран, и наше сотрудничество с Umico Market было лишь вопросом времени – сейчас же скажу, что пример нашего партнерства однозначно выведет онлайн-торговлю в Азербайджане на новый уровень!

- Скажется ли переход из offline-режима работы полностью в online на ассортименте и ценах продукции, представленной в Maxi.az? - Покупатель получил еще больше возможностей для выбора товаров различных категорий - смартфоны, ноутбуки, бытовая техника, автотовары, товары для дома и многое другое, так как мы являемся официальным партнером таких мировых брендов, как Samsung, Apple, Xiaomi, JBL, Zimmer, Philips, Lenovo, Indesit, Delonghi, Kenwood, Braun, Sencor, Yankee, Ttec, Infinix и другие. Что касается цен на эти товары, то они являются одними из самых привлекательных на рынке - уверены, что покупатели оценят ассортимент и уровень цен Maxi.az. - Сеть Maxi.az всегда по-особенному выделялась на азербайджанском рынке продажей крупной бытовой техники – как вопрос с КБТ обстоит сейчас? - Maxi.az остается среди лидеров в продаже КБТ и всегда дает лучшие предложения в этом направлении - это касается как гарантии от производителя от 1 до 3 лет, так и доступных цен, и широкого выбора. Несмотря на крупные габариты товара, Umico осуществляет доставку по всему Азербайджану. Сегодня все больше покупателей отдают предпочтение заказам КБТ через online. - Что скажете о скидках и специальных акциях, как они будут формироваться и запускаться на новой для вас платформе? - Можно сказать, что еженедельно предоставляем скидочные цены по промо-позициям и специальные предложения для наших покупателей. Частые скидки и акции также дают возможность приобретать товары в Maxi.az с повышенным кэшбеком, что сделает ваши покупки еще более приятными. Подробная информация о тех или иных скидках и акциях доступна в соцсетях и в самой платформе. Большинство наших покупателей внимательно следят за страницами в соцсетях и за PUSH уведомлениями, чтобы не пропустить лучшие предложения. Отмечу и разработанный Maxi.az концепт ÖHA (Öyrən, Hesabla, Al), созданный нами в целях предоставления потребителям лучшего предложения на рынке – с помощью ÖHA покупатель сможет сравнить наши цены и предложения с конкурентами и тем самым убедиться в выгоде покупок Maxi.az. - Как этот переход коснулся гарантии и гарантийного обслуживания? - Мы являемся официальными дистрибьюторами и сервис-провайдерами многих брендов и предоставляем покупателям официальную гарантию от производителя. Изменение канала сбыта никак не влияет на гарантию того или иного товара. Мы всегда предлагаем своим покупателям высокий уровень послепродажного сервиса.

- Maxi.az называют крупным игроком Umico, а какие возможные преимущества от этого партнерства получат потенциальные покупатели? - Наша профессиональная команда ежедневно занимается мониторингом покупательского спроса и мониторинга цен на рынке. Для нас это всегда было и будет основой розничного бизнеса. В результате за короткое время во многих продуктах мы достигли позиции - «лучшая цена». А в скором времени вы увидите результат проделанных работ как в расширении продуктового ассортимента в категориях цифровой и бытовой техники, так и в новых категориях. Скидки и акции я отметил выше, и в целом возможных преимуществ немало. К их числу я отнесу широкие возможности доставки. Сегодня на Umico Market можно делать заказ почти по всему Азербайджану, доставка заказа в пункт выдачи даже в самых удаленных уголках займет около 3-х дней, что гораздо быстрее, чем заказ из-за рубежа. Также есть возможность экспресс-доставки, которая займет всего 2 часа. Помимо столицы Азербайджана, имеется возможность совершить экспресс-доставку в район от Шувелян до Нардарана, по всему северо-восточному побережью Апшеронского полуострова. Удобными и выгодными для клиента Maxi.az являются предложения от Kapital Bank - это рассрочка до 24 месяцев, 5% кэшбека и отличные условия покупки в кредит.

- Преимущества online-покупок ясны, но как же покупателям понять, подходит ли ему товар, без возможности тестирования? - С помощью конкурентов (улыбается). Любой магазин является шоурумом, так что покупатель в онлайн-канале может протестировать потенциально понравившийся ему товар и, окончательно приняв решение о его покупке, осуществить ее через Umico, найдя Maxi.az в списке продавцов, сравнив очевидное преимущество в цене и оформив заказ.