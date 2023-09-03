Сейсмолог Етирмишли о землетрясении в Азербайджане

Подземные толчки, зарегистрированные накануне, не носят разрушительного или катастрофического характера. В Азербайджане в ближайшее время не предвидится разрушительного землетрясения, сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли.

Етирмишли прокомментировал информацию о том, что вчера в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,2, в результате которого в некоторых домах появились трещины.

«Дома, в которых появились трещины, старые и построены не по стандартам. Поэтому даже при легких землетрясениях в стенах появляются трещины. Здания, построенные по установленным стандартам, устойчивы даже к 10-балльному землетрясению», — пояснил он.

Етирмишли отметил, что в Азербайджане каждый день происходят слабые землетрясения и это естественный процесс.

«То, что произошло, типично для сейсмогенного региона. В нашей стране в ближайшее время не предвидится разрушительного землетрясения. Только небольшие. Поэтому причин для беспокойства нет», — добавил он.

Отметим, что вчера в 20:38 в Кюрдамирском районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.