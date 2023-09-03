«Железные люди» со всего мира приедут в Азербайджан Фарид Фархадзаде анонсирует
В Мингячевире впервые прошел чемпионат Азербайджана по триатлону. Соревнования были организованы Федерацией триатлона Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Операционной компанией Baku City Circuit при поддержке Smart Scoring, а также спонсорстве ALUFAR и Eco Product.
В Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» собрались 100 спортсменов, представляющие такие клубы, как Trikidsbaku, Triterra, Tristar, Aura, Trisum (Сумгаит), а также Олимпийский спорткомплекс в Шагане.
Начался чемпионат с детских и юношеских соревнований в возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет. Участники проплыли 300 метров, проехали на велосипеде 8 километров, а затем пробежали еще 2 км. В результате в категории 14-17 лет лучшее время среди мальчиков показал Али Рзазаде, а среди девочек – Радха Шабанова. Среди 10-13-летних самыми быстрыми оказались Нихат Худиев и Захра Джавадзаде.
Затем начались соревнования на олимпийской дистанции с участием взрослых спортсменов. После заплыва на 1500 метров участники преодолели 40 км на велосипеде и пробежали 10 км. У мужчин чемпионом Азербайджана стал Тогрул Мамедов, у женщин – Ксения Воронина.
В эстафете не было равных трио в составе Мусы Микаилзаде, Джафара Мамедова и Джалала Сулейманова. А среди женщин первенствовали Айсель Сафарова, Светлана Евкина и Лала Азизова.
Медали призерам вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмайлов и президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде.
После завершения соревнований глава Федерации поделился своими впечатлениями с представителями СМИ и сделал анонс крупного события, проведение которого ожидается в Баку в следующем году.
«Рады, что чемпионат Азербайджана впервые прошел в Мингячевире, - говорит Фарид Фархадзаде. - Как вы знаете, триатлон состоит из трех дисциплин – плавания, велоспорта и бега. Это очень сложный вид спорта. Тем не менее у нас было 100 участников, что очень приятно. В следующем году соревнования будут организованы на еще более высоком уровне и, думаю, будет еще больше участников. Наша цель – популяризация триатлона. Хотим, чтобы у нас было как можно больше спортсменов.
Как известно, наш ведущий триатлонист Ростислав Певцов борется сейчас за попадание на Олимпиаду. Я уверен, что он завоюет лицензию. Но главной задачей для нас все же является взращивание местных триатлонистов. Когда я стал президентом Федерации в марте этого года, у нас было три-четыре спортсмена. Сейчас привлекаем людей из регионов. Президент страны создал все условия для занятий спортом. Есть олимпийские комплексы, в которых можно тренироваться».
По словам Фарида Фархадзаде, в следующем году в Баку планируется проведение соревнований Ironman («Железный человек»). Это серия престижных стартов по триатлону на более длинные дистанции, чем олимпийская. Ее проводит Всемирная корпорация триатлона.
Соревнования проходят по всему миру, а участвуют в них спортсмены из Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. В Баку приедут не только титулованные атлеты, уже получившие статус Ironman (для этого нужно преодолеть «железную дистанцию», включающую 3,8 км плавания, 180 км велосегмента и 42,2 км бега), но и множество желающих покорить эту вершину.
«Это станет большим событием для азербайджанского спорта, – заявил президент Федерации. - Оно привлечет к нам еще больше туристов. Переговоры о проведении соревнований в Баку близятся к завершению».