Эльмир Алиев, отдел спорта 11:41

В Мингячевире впервые прошел чемпионат Азербайджана по триатлону. Соревнования были организованы Федерацией триатлона Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Операционной компанией Baku City Circuit при поддержке Smart Scoring, а также спонсорстве ALUFAR и Eco Product.

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр» собрались 100 спортсменов, представляющие такие клубы, как Trikidsbaku, Triterra, Tristar, Aura, Trisum (Сумгаит), а также Олимпийский спорткомплекс в Шагане. Начался чемпионат с детских и юношеских соревнований в возрастных категориях 10-13 и 14-17 лет. Участники проплыли 300 метров, проехали на велосипеде 8 километров, а затем пробежали еще 2 км. В результате в категории 14-17 лет лучшее время среди мальчиков показал Али Рзазаде, а среди девочек – Радха Шабанова. Среди 10-13-летних самыми быстрыми оказались Нихат Худиев и Захра Джавадзаде.

Затем начались соревнования на олимпийской дистанции с участием взрослых спортсменов. После заплыва на 1500 метров участники преодолели 40 км на велосипеде и пробежали 10 км. У мужчин чемпионом Азербайджана стал Тогрул Мамедов, у женщин – Ксения Воронина.

В эстафете не было равных трио в составе Мусы Микаилзаде, Джафара Мамедова и Джалала Сулейманова. А среди женщин первенствовали Айсель Сафарова, Светлана Евкина и Лала Азизова.

Медали призерам вручали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, глава Исполнительной власти Мингячевира Ильхам Исмайлов и президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде. После завершения соревнований глава Федерации поделился своими впечатлениями с представителями СМИ и сделал анонс крупного события, проведение которого ожидается в Баку в следующем году. «Рады, что чемпионат Азербайджана впервые прошел в Мингячевире, - говорит Фарид Фархадзаде. - Как вы знаете, триатлон состоит из трех дисциплин – плавания, велоспорта и бега. Это очень сложный вид спорта. Тем не менее у нас было 100 участников, что очень приятно. В следующем году соревнования будут организованы на еще более высоком уровне и, думаю, будет еще больше участников. Наша цель – популяризация триатлона. Хотим, чтобы у нас было как можно больше спортсменов. Как известно, наш ведущий триатлонист Ростислав Певцов борется сейчас за попадание на Олимпиаду. Я уверен, что он завоюет лицензию. Но главной задачей для нас все же является взращивание местных триатлонистов. Когда я стал президентом Федерации в марте этого года, у нас было три-четыре спортсмена. Сейчас привлекаем людей из регионов. Президент страны создал все условия для занятий спортом. Есть олимпийские комплексы, в которых можно тренироваться».