США передадут замороженные российские активы Украине

Согласно сообщению, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года американские власти либо конфисковали, либо помогли изъять российские активы по всему миру на сумму более чем 1 миллиард долларов.

Первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако сообщила, что они стремятся получить разрешение от Конгресса на использование этих средств на благо украинского народа.

Американские власти рассматривают возможность направить замороженные российские активы для восстановления украинской инфраструктуры, которая была разрушена во время военных действий.

Следует отметить, что Бельгия уже передала Украине 92 миллиона евро из средств, полученных от налоговых поступлений из замороженных российских активов, а Италия заблокировала активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро.

Стоит отметить, что 207 миллиардов евро резервов Центрального Банка России заблокированы в Брюсселе, Люксембурге, а также в некоторых инвестиционных банках Германии и Франции. Европейские чиновники в настоящее время исследуют возможность законного перечисления этих средств в союзный бюджет с целью дальнейшей передачи их Украине.